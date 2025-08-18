La Delegación Regional de Alajuela del Organismo Investigación Judicial (OIJ), solicita colaboración a la ciudadanía para identificar a la persona que se observa en el video, ya que figura como sospechoso del delito de Acoso Sexual Callejero.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio del 2025 a las 4:25 p.m. en El Coyol, en Alajuela.

En apariencia, el sospechoso a bordo de una motocicleta se acercó por detrás de la víctima, quien iba caminando y con su mano derecha al parecer le tocó los glúteos y huyó.

Sospechoso

El sospechoso es un masculino, vestía pantalón de mezclilla color azul, tenis color negro con suela color blanco, suéter estilo camuflada y utilizaba casco de motociclista color gris con una franja color blanco.

¿Cómo ayudar?

Cualquier información que pueda brindar comuníquese al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.