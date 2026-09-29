Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Los amantes del terror tendrán una cita este sábado 3 de octubre en Parque Diversiones, que transformará sus instalaciones en un escenario de misterio, música y adrenalina con la llegada de Parque Siniestro, una actividad especial para celebrar Halloween.

La jornada se desarrollará de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. e incluirá una Casa de Sustos, personajes terroríficos, pasacalles, leyendas, cine de miedo y espacios para fotografías. Además, los visitantes podrán asistir disfrazados, siempre que cumplan con el reglamento del evento.

“Esta es una oportunidad perfecta para combinar la diversión de nuestras atracciones con experiencias inmersivas únicas en cuanto a ambiente e interacción. Además, la tarde estará llena de sorpresas con nuestro desfile temático y la actividad ‘Sustillo en la Granja”, comentó Marcia Lobo, gerente general de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños-Parque Diversiones.

¿Cuánto cuesta la entrada?

Para quienes deseen participar, la organización habilitó dos modalidades de ingreso. Sin embargo, el pase VIP se agotó a pocos días de su lanzamiento.

El Pase General, denominado El Contagio, tiene un costo de ¢25.150 e incluye:

Acceso a las atracciones mecánicas y Casa de Sustos.

Cine de terror y experiencia de leyendas.

Fotografías con personajes y espacios temáticos.

Glitter bar.

Por su parte, el Pase VIP Paciente 0, cuyo precio era de ¢34.950, incorporaba acceso rápido a las atracciones, zona exclusiva, coctelería e ingreso anticipado al concierto.

Música y adrenalina

Fotografía: Cotersía de Parque de Diversiones

El terror no será el único protagonista. La celebración contará con presentaciones musicales de Daavfeel, DJ José Fuentes, In Betwin con Reggaetón Tristito, Gimario, Pink Noise, Deeikel, DJ Raydn, DJ Kofa, DJ María Wabe, DJ Wizard, DJ Rabeat, 4Bes, Xeuz, Lucy Eduarte, DJ Jeren y Shel Dixon.

Además, durante la tarde estarán habilitadas atracciones como Aventura CR, Búmeran, Bocaracá, Chocones, Disko, Dragonix, Reventazón, Rueda de Chicago, Sky Master, Splash Caribe, La Torre y Tornado, entre otras.

A partir de las 7:00 p.m. y hasta el cierre, ocho atracciones continuarán funcionando, entre ellas Búmeran, Disko, Dragonix, Sky Master y Tornado.

Para que lo tome en cuenta

La actividad está dirigida principalmente a adultos jóvenes. La organización aclaró que las bebidas alcohólicas estarán disponibles exclusivamente para mayores de edad y su consumo se permitirá únicamente en las áreas VIP.

Las entradas están disponibles en la boletería de Parque Diversiones. Quienes deseen conocer más detalles del evento o las reglas para asistir disfrazados pueden consultar las redes sociales oficiales del parque.

Redacción: Luis Diego Mora