Keylor Navas podría abandonar Pumas al finalizar el presente torneo, ya que su contrato con el equipo mexicano vence en junio.

Según el medio mexicano Diario Esto, el arquero rechazó la primera oferta de renovación presentada por el club auriazul.

“De acuerdo con Navas rechazó el primer acercamiento de los Universitarios pese a su deseo de mantenerse en México, pues el tres veces campeón de Champions League con el Real Madrid no se mostró complacido con las ofertas económicas y temporales en su nuevo acuerdo. Keylor esperaría un mejor sueldo o un contrato más largo, pues actualmente se especula que gana al menos dos millones de dólares por año”.

El guardameta tendría mejor oferta del Inter Miami, equipo donde milita Lionel Messi y estaría respaldada por David Beckham.

Por su parte, el periodista mexicano David Faitelson indicó que Navas tendría una oferta del norteamericano.

“Las charlas entre Pumas y Keylor Navas para extender su relación contractual ya iniciaron, pero el problema de la escuadra de El Pedregal es que no es la única que quiere contar con los servicios del seleccionado tico, pues el club estadounidense, con mayor poder económico, sigue de cerca los pasos de El Halcón”.

De concretarse su salida y aceptar la propuesta del club de la MLS, Navas podría reencontrarse con Lionel Messi.

En su etapa con Pumas, el arquero ha disputado 31 partidos, ha recibido 41 goles y suma ocho porterías en cero.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra