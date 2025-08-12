La Liga Deportiva Alajuelense vive días de presión máxima. En sus tres presentaciones más recientes en el estadio Alejandro Morera Soto, cayó 1-2 frente a Plaza Amador por la Copa Centroamericana y 0-1 contra el Club Sport Herediano, además de lograr una ajustada victoria 1-0 sobre Guadalupe F.C. con un gol en el último minuto. Esta racha ha encendido las alarmas y ha puesto a prueba la tolerancia de una afición que exige resultados y sueña con la ansiada copa 31.

La voz del Capi

El capitán rojinegro, Celso Borges, reconoció el sentir de las gradas tras el último tropiezo ante Herediano: “Yo lo que siento de corazón con la afición es darle las gracias por venir aquí al estadio y apoyarnos. Después de ahí, somos nosotros los que tenemos que responder y que tenemos que darle esa alegría que se merecen.

En nivel de tolerancia, la afición está en todo su derecho de exigir porque es lo que la institución requiere”, afirmó.

La voz del cafetero

Por su parte, el colombiano Jeison Lucumí, quien ha sido titular con Óscar Ramírez, fue claro en su autocrítica: “La verdad fue una derrota muy dolorosa. Se nos va el primer lugar y contra un rival directo. Ya sabemos que la afición no nos tiene más paciencia, porque estamos claros que quieren la 31 y regalando esos puntos en casa es obvio que no estarán contentos”, enfatizó el delantero rojinegro.

Mientras el equipo busca recomponer el rumbo, la pregunta queda abierta: ¿aguantará la hinchada o subirá la presión en el Morera Soto?