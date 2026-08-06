Scott Brannon acepta cargo por apuestas ilegales

Michael Lawrence “Scott” Brannon aceptó declararse culpable por operar un negocio ilegal de apuestas en Estados Unidos, tras firmar un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Este de Texas que le permitirá evitar un juicio y acceder a una pena previamente negociada. El acuerdo, presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, establece que Brannon renunció a su derecho a un juicio por jurado y admitió su responsabilidad por violar el Título 18, Sección 1955 del Código de los Estados Unidos, que sanciona la operación de negocios ilegales de apuestas.

Como parte del convenio, el acusado aceptó una condena de un año de libertad condicional, que incluye seis meses de arresto domiciliario, además del pago de una multa de $5.000, una tasa judicial de $100 y el decomiso de $25 millones, dinero que las autoridades consideran producto de la actividad ilícita.

El pago del decomiso se realizará de forma escalonada. Brannon deberá entregar inicialmente $7 millones al formalizar su declaración de culpabilidad y posteriormente cancelar tres tractos de $6 millones cada uno, conforme al cronograma fijado en el acuerdo.

Además, el documento establece que el acusado colaborará con las autoridades federales proporcionando información veraz sobre su participación en el delito y cualquier conocimiento que tenga sobre otras actividades criminales. También renunció al derecho de apelar la condena, salvo en circunstancias específicas previstas en el propio convenio.

A cambio, la Fiscalía acordó no presentar cargos penales adicionales de naturaleza no tributaria relacionados con los hechos investigados y desestimar cualquier acusación pendiente una vez que se dicte la sentencia.

¿Por qué aceptó el acuerdo?

El abogado penalista Sergio Herra explicó que este tipo de convenios, conocidos en Estados Unidos como “plea bargaining”, consisten en una negociación entre la defensa y la Fiscalía para que el imputado admita los hechos a cambio de una sanción previamente acordada.

“En ese acuerdo se negocia la pena que va a aceptar la persona y se acepta la responsabilidad de los hechos.

La defensa lo que busca es lograr la menor pena posible desde el punto de vista penal e inclusive, en la medida de lo posible, evitar que el cliente entre en prisión”, explicó.

Herra añadió que, en este caso, Brannon aceptó seis meses de arresto domiciliario y un período de probation, figura mediante la cual la persona permanece bajo supervisión de las autoridades, debe reportarse periódicamente ante un oficial, mantener un empleo y abstenerse de cometer nuevos delitos.

El especialista indicó que Costa Rica cuenta con una figura similar, el proceso abreviado, aunque señaló que los fiscales costarricenses tienen un margen de negociación mucho menor que el existente en el sistema estadounidense.

Finalmente, destacó que alrededor del 90% de los procesos penales en Estados Unidos concluyen mediante acuerdos de culpabilidad, por lo que este mecanismo constituye la vía más frecuente para resolver causas penales sin necesidad de llegar a juicio.

¿Quién es Brannon?

Scott Brannon, es un empresario estadounidense que residió en el país y que ha sido una figura conocida por su cercanía con la sociedad Fuerza Herediana.

También fue vinculado al entorno del Club Sport Herediano por su amistad con dirigentes y su presencia frecuente en actividades del equipo, aunque la institución ha sostenido que Brannon nunca integró su junta directiva ni fue accionista de Fuerza Herediana.