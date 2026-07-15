Saturnino Cardozo se confiesa: ¿Recibió oferta de Alajuelense?

El técnico paraguayo José Saturnino Cardozo confirmó que, mientras dirigía a Municipal Liberia, existió un acercamiento de Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, aseguró que nunca estuvo dispuesto a escuchar ofertas porque su prioridad era cumplir con el proyecto que encabezaba en el conjunto liberiano.

En entrevista exclusiva, el estratega explicó que el contacto no fue directo con él, sino con su representante, aunque la conversación nunca avanzó.

“No, directamente no. Tengo entendido que en algún momento hablaron con mi representante, pero quedó ahí. Yo estaba muy enfocado en Liberia, estábamos a punto de clasificar y después lo conseguimos. En ese momento era irresponsable pensar en otro equipo o analizar una oferta siendo todavía entrenador de Liberia“, comentó.

Cardozo recordó que el equipo atravesaba uno de sus mejores momentos deportivos, por lo que nunca contempló abandonar el proyecto para negociar con otro club.

Finalmente, Alajuelense optó por otro camino y contrató al español Ismael Rescalvo como su nuevo entrenador. El paraguayo entiende esa decisión y considera que cada institución debe escoger al técnico que mejor se adapte a sus objetivos.

“Ellos también tomaron la decisión de traer un entrenador, seguramente analizando profundamente qué necesita su equipo, qué busca del entrenador y qué va a proyectar para ese club”, concluyó.

Cardozo quedó sin equipo luego de la desaparición de Municipal Liberia de la Primera División por la revocatoria de su licencia, aunque aseguró que por ahora se tomará un tiempo para descansar antes de analizar cuál será el siguiente paso en su carrera.