Saturación por virus respiratorios

Milagro Torres Castro

[email protected]

Los servicios de emergencia del país enfrentan un incremento sostenido en la atención de pacientes con infecciones respiratorias, aunque este comportamiento es habitual en la época lluviosa, cuando la circulación de virus aumenta por el hacinamiento y las bajas temperaturas.

En el Hospital Nacional de Niños, la ocupación llegó a su punto máximo con 100 menores hospitalizados, 18 en la Unidad de Cuidados Intensivos y 18 en el área de emergencias.

“Desde hace cuatro semanas hemos visto un aumento en los internamientos por problemas respiratorios. Algunos niños requieren dispositivos avanzados y muchos deben esperar un espacio en cuidados intensivos”, afirmó Lydiana Ávila, pediatra neumóloga y jefa del Departamento de Medicina del Hospital Nacional de Niños.

Según datos del Ministerio de Salud, entre los virus más frecuentes destacan el virus sincicial respiratorio (VSR), el rinovirus y el metaneumovirus, además de un leve repunte de COVID-19 con 72 casos confirmados y dos fallecimientos en la última semana.

“El comportamiento actual es esperable para esta época del año, aunque los hospitales mantienen una presión importante por la cantidad de menores afectados. La vacunación contra la influenza ha evitado un pico más severo, pero otros virus, como el sincicial, siguen afectando a los niños pequeños y a los adultos mayores”, explicó Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional.

Las autoridades insisten en que la mayoría de los resfriados pueden tratarse en casa con hidratación y descanso. Solo deben acudir a emergencias los niños con fiebre alta y sostenida, dificultad para respirar o decaimiento importante.

“Las embarazadas entre las 32 y 36 semanas deben vacunarse contra el virus sincicial respiratorio, porque esa inmunización protege a los bebés durante los primeros meses de vida”, destacó Roberto Arroba, Coordinador de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

El doctor Arroba, también se recuerda mantener las medidas básicas de prevención.

“Lavado de manos frecuente, uso de mascarilla si hay síntomas, evitar el contacto con personas enfermas y no enviar a los niños al centro educativo si presentan tos o fiebre.

Los adultos mayores deben mantener al día sus vacunas contra influenza y neumococo, ya que un resfrío mal tratado puede derivar en complicaciones graves”, agregó.

El llamado es a no alarmarse ni acudir a emergencias por cuadros leves, ya que esto provoca congestión en los servicios y retrasa la atención de los casos más graves.