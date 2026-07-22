Sarodj apuesta por el baile y la igualdad con el estreno de “Baila”

La cantante, actriz y exreina de belleza dominicana Sarodj Bertin presentó “Baila”, su más reciente sencillo, una propuesta de pop urbano con la que busca transmitir un mensaje de igualdad, solidaridad y alegría a través de la música.

La nueva canción, producida por el reconocido productor dominicano Nico Clínico, representa una evolución en la carrera de la artista, quien apuesta por resaltar su capacidad vocal sin dejar de lado los sonidos urbanos que la han caracterizado.

Desde los primeros segundos, el tema transmite una energía festiva y tiene como eje central la frase “No soy más que nadie, nadie es más que yo”, un mensaje con el que Sarodj invita a dejar de lado las diferencias, vivir intensamente y construir comunidad desde el respeto y la empatía.

Como parte de la promoción del sencillo, la artista tomó las calles de Santo Domingo con una llamativa campaña publicitaria en la que instaló vallas con una estética tribal y la frase que da vida al concepto de la canción, generando expectativa entre sus seguidores.

Con “Baila”, Sarodj cierra una etapa importante de su carrera, consolidándose como una de las voces del pop urbano latino que busca combinar entretenimiento con mensajes de conciencia social.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Bertin es una cantante, actriz, modelo y exreina de belleza de República Dominicana. Inició su carrera en el entretenimiento tras representar a su país en certámenes internacionales y, posteriormente, se abrió camino en la música urbana.