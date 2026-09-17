Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Las atenciones de emergencia por escabiosis, conocida popularmente como sarna, aumentaron más de 500% en Costa Rica durante los últimos años, según un análisis realizado por la Coordinación de Investigación de la Escuela de Medicina y Cirugía de la Universidad Hispanoamericana (UH).

Los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) muestran que las atenciones pasaron de 4.771 en 2021 a 29.458 en 2025, un incremento del 517,44%.

El promedio diario también creció de forma considerable. Mientras en 2021 se registraban 13,07 atenciones por día en los servicios de emergencias, para 2025 la cifra llegó a 80,71. Durante el primer semestre de 2026 se contabilizó un promedio diario de 76,06 atenciones.

Imagen con fines ilustrativos.

“La escabiosis es una patología causada por el ácaro Sarcoptes scabiei var hominis, cuya hembra deposita sus huevecillos en pequeños túneles en la capa superficial de la piel, causando una intensa picazón durante la noche y que es de muy difícil manejo”, explicó el doctor Roberto Salvatierra Durán, investigador y docente de la UH.

También aumentan las consultas

El incremento no se limita a los servicios de emergencia. Las consultas externas por esta enfermedad pasaron de 7.591 en 2021 a 44.699 en 2025, lo que representa un crecimiento acumulado de 488,8%.

La tasa nacional alcanzó en 2025 las 861 consultas por cada 100 mil habitantes.

Según Salvatierra, el aumento representa una presión importante para el sistema de salud, especialmente cuando las lesiones provocadas por la enfermedad se infectan y requieren atención hospitalaria.

Entre 2021 y 2025 se contabilizaron 104 egresos hospitalarios asociados con escabiosis. Sin embargo, solo durante el primer semestre de 2026 ya se registraron 32 hospitalizaciones.

Limón concentra las tasas más altas

El análisis señala diferencias importantes entre provincias. Limón registró en 2025 la tasa más alta de consultas externas, con 1.881,74 por cada 100 mil habitantes. Le siguieron Alajuela, con 1.145,26, y Puntarenas, con 959,78.

En las atenciones de emergencia, Limón también encabezó los registros, con una tasa de 1.217,41 por cada 100 mil habitantes, seguida por Puntarenas, con 1.020,89.

Guanacaste, por su parte, presentó el mayor crecimiento porcentual en la tasa de emergencias entre 2021 y 2025, al pasar de 80,07 a 835,49 atenciones por cada 100 mil habitantes.

Imagen con fines ilustrativos.

¿Cómo reconocer la sarna?

La enfermedad se transmite principalmente mediante contacto estrecho con una persona infectada. Uno de los síntomas más característicos es la picazón intensa, especialmente durante la noche, acompañada de pequeños granos o lesiones que pueden aparecer en zonas como las muñecas, entre los dedos, debajo de los brazos, cintura, rodillas y alrededor de los genitales.

El diagnóstico se realiza mediante una valoración médica y, en algunos casos, puede requerir una dermatoscopia o un raspado de piel para identificar el ácaro, sus huevos o excrementos.

Imagen con fines ilustrativos.

El especialista recomendó consultar a un médico ante una picazón intensa y evitar la propagación dentro del hogar. También señaló la importancia de lavar la ropa con agua caliente y desinfectar colchones y superficies compartidas cuando existe una persona infectada.