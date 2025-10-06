El cantón de Sarapiquí, Heredia, celebra el ECOFEST durante el mes de octubre para impulsar el turismo nacional, ofreciendo experiencias y tarifas especiales.

Sarapiquí, históricamente visto como un lugar de paso, busca que los turistas nacionales descubran su gran riqueza natural, experiencias de hospedaje y gastronomía.

Foto: Issac Villalta.

La Municipalidad y la Cámara de Turismo de Sarapiquí (CATUSA) se unieron con emprendimientos de la zona para promover el turismo, la cultura y la sostenibilidad a través de este evento.

El ECOFEST es considerado un compromiso con el desarrollo sostenible, la cultura y la economía local.

Foto: Issac Villalta.

Sarapiquí, uno de los cantones más extensos de Costa Rica, alberga más del 80% de las aves del país, convirtiéndose en una zona clave para el avistamiento de cientos de aves rapaces en migración durante octubre.

Está a tan solo una hora y 45 minutos de San José, lo que lo convierte en un destino ideal para paseos de un día o fines de semana.

Foto: Issac Villalta. Foto: Issac Villalta.

El cantón es descrito como un destino de aventura, naturaleza y una “universidad al aire libre”.

“Estar ubicado en el corazón de Costa Rica hace de la zona un paraíso y su cercanía con San José a tan solo hora y 45 minutos, lo convierte en un destino ideal para un paseo de un día, o un fin de semana para disfrutar de su exuberante selva tropical, ríos caudalosos y su rica biodiversidad”, destacó Lisbeth Corrales, representante de CATUSA.

Oferta Turística y Sostenibilidad

Foto: Issac Villalta.

Aventura: Rafting (con Festival de Rafting todos los fines de semana de octubre), canopy, cuadraciclos (llegando a una catarata icónica), kayak, puentes colgantes, y tours a caballo.

Foto: Issac Villalta.

Conocimiento y Relajación: Tours sensoriales, yoga, tratamientos corporales, y tours educativos sobre hormigas y murciélagos.

Foto: Issac Villalta.

Agroturismo: Se ofrecen tours para conocer cultivos como la piña, el cacao, el palmito, la pimienta y la canela en fincas orgánicas modelo.

Foto: Issac Villalta. Foto: Issac Villalta.

Promociones claves en octubre

Habrá descuentos en hoteles, restaurantes y tours.

Hospedaje: Tarifas especiales que incluyen desayuno. Por ejemplo, Ara Ambigua Lodge ofrece habitación doble por ₡36.000, y Selva Verde Lodge ofrece habitación doble por ₡39.700. Hacienda La Isla ofrece noches desde ₡39.500.

Tours: Green River ofrece rafting a ₡20.000 por persona (grupos de 4). Aguas Bravas Tours tiene paquetes que incluyen rafting, almuerzo y tour de hormigas desde ₡30.000. Hacienda Pozo Azul ofrece 25% de descuento en todas sus aventuras.

Foto: Issac Villalta.

Eventos destacados

El evento incluye actividades culturales, ambientales, ferias gastronómicas y recreativas.

05 de octubre: El Comité Cantonal de Deportes y Recreación realizará el Running Trail.

El Comité Cantonal de Deportes y Recreación realizará el Running Trail. 11 y 12 de octubre: Una carrera de MTB.

Una carrera de MTB. 18 de octubre: El Refugio Lapa Verde realizará el Festival de Aves Viajeras, que destaca a Sarapiquí como zona clave para aves migratorias. Los asistentes disfrutarán de caminatas guiadas, avistamiento de especies emblemáticas, desde una torre con una vista espectacular y charlas de conservación.

Foto: Issac Villalta. Foto: Issac Villalta.

19 de octubre: Se realizará la Ciclística Puentes Colgantes. La ruta recorre senderos rodeados de naturaleza y culmina con un recorrido especial por los puentes colgantes.

Se realizará la Ciclística Puentes Colgantes. La ruta recorre senderos rodeados de naturaleza y culmina con un recorrido especial por los puentes colgantes. 25 de octubre: Habrá un Taller Gastronómico.

Habrá un Taller Gastronómico. Fines de Semana: Festival de Rafting con tarifas especiales para turistas nacionales y locales.

Los interesados pueden encontrar información detallada en las Redes Sociales de Ecofest Sarapiquí.