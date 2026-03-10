Sarampión: Expertos piden dar importancia a la vacunación

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El sarampión retomó fuerza en el continente americano en los últimos meses, y Costa Rica no ha sido la excepción.

La confirmación reciente de 2 casos positivos en el país ha puesto a las autoridades en alerta y evidencia la necesidad de actuar preventivamente y con rapidez, en medio de una era en la que la desinformación juega un rol preocupante.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, en el país norteamericano hubo un repunte exponencial en 2025 con 2.283 casos semanales en contraste con los 285 reportados semanalmente en 2024.

Para este inicio del 2026, se ha reportado 1.281 casos semanales a escasos meses de la Copa Mundial 2026 que tendrá como sede Norteamérica y que podría agravar la situación debido a la alta afluencia de visitantes.

Según la médica general Frannia Arias, el repunte es multifactorial; no obstante, el movimiento antivacunas que ha surgido en redes sociales tiene un rol importante en la reaparición del sarampión.

La vacunación es fundamental para evitar brotes de sarampión (Foto: Archivo)

“Desde hace muchos años esta enfermedad había sido controlada debido a la adecuada vacunación, pero ha resurgido un movimiento antivacunas y desinformación que ha hecho que la población no se vacune. Recordemos que las vacunas son seguras, efectivas y salvan millones de vidas”, explicó la doctora Arias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expuso que las campañas de inmunización evitaron cerca de 59 millones de muertes entre 2000 y 2024, además, redujo las muertes de 780.000 en el año 2000 a 95.000 en 2024.

En medio de esta situación, expertos piden contener los brotes con campañas de vacunación, concientización y ampliar la cobertura sanitaria.

Países americanos con brotes activos de sarampión