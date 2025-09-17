La paratleta costarricense Sara Miranda Corrales emprendió este martes su viaje rumbo a Singapur, donde representará a Costa Rica en el Campeonato Mundial de Para Natación 2025, donde será la única atleta tica en la cita.

Miranda, de 20 años, competirá en los 400 metros libre el próximo 22 de setiembre y en los 100 metros dorso el 24 de setiembre. Ella vive atualmente en Utah, Estados Unidos, donde estudia Geología en la Universidad Estatal de esa ciudad, combinando sus estudios con la piscina. “Desde el año pasado he tenido la mira en este evento, entonces estoy increíblemente contenta de que mi esfuerzo diera tan buenos frutos. Quiero darle las gracias a Dios por la fortaleza, así también al Comité Paralímpico de Costa Rica, al ICODER y a mis dos entrenadores, Ricardo Prada y Robert Clinton, quienes trabajaron conmigo para tener disciplina y amor por mi deporte”, dijo la nadadora tica.

Miranda hará un viaje de 17 horas y más de 13.500 kilómetros, buscará hacer historia en Singapur, sede del Mundial del 21 al 27 de setiembre, que por primera vez se realiza en Asia.