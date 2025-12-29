Al final el próximo torneo de Clausura 2026, el Deportivo Saprissa cumplirá 2 años sin obtener ningún título en sus vitrinas. Es por eso que en el cuadro morado ya se está cocinando una reestructuración deportiva de la mano de Erick Lonis y la nueva directiva morada.

Las salidas de jugadores se volvieron parte normal de estos últimos días del año. La primera confirmada fue Warren Madrigal, quien fue fichado por el Nashville de la MLS. Warren fue la única salida que no estaba planeada.

Uno de los jugadores que contaba con contrato hasta diciembre del próximo año era Yoserth Hernández, pero el club morado le rescindió el contrato.

Mauricio Villalobos fue otra de las salidas saprissistas, ya que el Municipal Liberia le ganó el pulso a los morados, esto porque la ficha aún le pertenecía al Municipal Santa Ana de la Liga de Ascenso. Aunque aún no se oficializa su salida, Erick Lonis confirmó que el panameño Gustavo Herrera tampoco continúa su carrera en Saprissa.

La salida más reciente confirmada por los morados es el caso del argentino Nicolás Delgadillo, quien, al igual que Yoserth, aún le restaba un año de contrato.

Además, en los últimos días, el joven Dax Palmer fue vendido al Alcorcón de la tercera división de España.

A todas estas salidas, se les suma el inesperado retiro de Esteban Alvarado, anunciado el pasado viernes.

Llegadas

Saprissa ya suma 7 salidas, pero solamente ha confirmado a dos jugadores que se reintegran a la plantilla morada tras sus pasos en condición de préstamo.

Rachid Chirino es el primer fichaje confirmado por Erick Lonis, quien aseguró que su gran nivel en San Carlos le valió para que regresara al Saprissa.

El otro regreso es el cubano Luis Paradela, quien estuvo en el Universitatea Craiova del fútbol rumano. Paradela regresa tras no concretarse su venta, debido a problemas de lesiones.

El único fichaje sería el del panameño Tomás Rodríguez, de quien aún no se oficializa su llegada.