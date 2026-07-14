Saprissa y Pérez Zeledón definen fecha para debutar en el torneo

El Deportivo Saprissa disputará la primera jornada del Apertura 2026 este viernes a las 8:00 p.m. frente a Pérez Zeledón.

Según conoció Grupo Extra, los guerreros del sur aceptaron la propuesta de adelantar el compromiso para el viernes.

La petición surgió debido a que, pocos días después del arranque del torneo, los morados deberán viajar a Panamá para disputar su primer partido de la Copa Centroamericana ante el UMECIT.

Con esta modificación en el calendario, Saprissa pretende llegar con mayor tiempo de recuperación a su estreno internacional y preparar de mejor manera ese compromiso, con el objetivo de iniciar con una victoria su participación en el certamen regional.

Por su parte, en Pérez Zeledón aseguran que, tras aceptar el cambio de fecha, están listos para afrontar el primer partido del campeonato este viernes y buscar convertirse en uno de los protagonistas del torneo.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra