Saprissa y Herediano jugarán a la misma hora: ¿dónde verlos?

La Copa Centroamericana tendrá este miércoles una particularidad para el fútbol costarricense: Saprissa y Herediano jugarán de forma simultánea, ya que ambos encuentros están programados para iniciar a las 8:06 p. m., obligando a los aficionados a elegir entre uno u otro partido, o seguirlos desde diferentes plataformas.

Saprissa recibirá al Alianza FC de Panamá en el estadio Ricardo Saprissa, con la misión de sumar un triunfo en casa en la segunda jornada de la fase de grupos. El compromiso contará con transmisión por ESPN y Disney+.

Por su parte, el Club Sport Herediano visitará al Alianza FC de El Salvador en el estadio Cuscatlán, en un duelo de alta exigencia correspondiente al Grupo B. Este encuentro podrá verse únicamente a través de Disney+.

Partidos de este miércoles: