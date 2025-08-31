Un enorme 0 a 0 se registra en el estadio Ricardo Saprissa Aymá después de los primeros 45 minutos, en el Clásico que juegan el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. El juego corresponde a la Fecha 6 del Torneo Apertura que sigue este domingo y cierra el lunes.

El choque ha tenido emociones en ambas áreas, debido a que los equipos juegan con mucha vocación ofensiva.

El técnico Vladimir Quesada dejó al argentino Mariano Torres en banca, junto a Óscar Duarte y David Guzmán que también entraron en convocatoria.

Los manudos tienen habilitado al delantero mexicano Ronaldo Cisneros, además de Joel Campbell y Creichel Pérez para posibles variantes.

Saprissa 0

Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Fidel Escobar, Sebastián Acuña, Gerson Torres, Marvin Loría, Gustavo Herrera, Ariel Rodríguez. D.T.: Vladimir Quesada.

Alajuelense 0

Washington Ortega, Fernando Piñar, Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Alejandro Bran, Celso Borges, Kenyel Michel, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Anthony Hernández. D.T.: Óscar Ramírez.