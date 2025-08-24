En medio de aplausos y vítores, la nueva etapa de Vladimir Quesada en el Saprissa inició con una sólida victoria de 4-0 ante Sporting F.C.

Los morados salieron a la cancha decididos a dejarse el triunfo desde el pitazo inicial, y así lo demostró Ariel Rodríguez quien abrió la cuenta en apenas 9 minutos.

La superioridad morada solo incrementó después de la primera anotación y Gerson Torres lo ratificó con un muy buen gol transcurridos los 22 minutos del primer tiempo.

El tercer tanto también sería de Gerson al 66’. Para cerrar una gran noche del cuadro de San Juan de Tibás Marvin Loría pone el 4 a 0 definitivo en el 90’+3’.

Vladimir Quesada fue muy bien recibido.

Saprissa salió a la cancha con Esteban Alvarado, Pablo Arboine, Kendall Waston, Kenay Myrie, Jorkaeff Azofeifa, Fidel Escobar, Sebastian Acuña, Gerson Torres, Gustavo Herrera, Mauricio Villalobos y Ariel Rodríguez.

Sporting por su parte, mandó al verde a Leonel Moreira, Jefry Valverde, Kevin Espinoza, Ariel Soto, Ian Lawrence, Gabriel Brown, Yoserth Hernández, Carlos Pineda, Adolfo Feoli, Ariel Arauz y Erick Torres.