Saprissa va por un reto enorme

Saprissa ya está en Panamá para afrontar su debut en la Copa Centroamericana 2026, torneo en el que buscará iniciar con el pie derecho su camino internacional. El conjunto morado enfrentará mañana al Umecit FC, en un compromiso programado para las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos. Antes de partir, el club hizo oficial la lista de jugadores inscritos para el certamen, en la que sobresale la presencia del capitán Mariano Torres, quien comandará al equipo dirigido por Hernán Medford en el arranque de la competencia. El experimentado volante argentino vuelve a figurar como una de las principales referencias del plantel tibaseño, que buscará comenzar con una victoria su participación en un torneo que representa uno de los principales objetivos de la temporada. Bajo el mando de Medford, Saprissa intentará dejar una buena impresión en el plano internacional y dar el primer paso hacia la clasificación a la siguiente ronda, en un grupo que promete ser muy disputado. La delegación morada aprovechará las horas previas al compromiso para completar sus últimas sesiones de entrenamiento en territorio panameño y ultimar los detalles tácticos de cara al choque frente al cuadro canalero. El encuentro ante Umecit marcará el estreno oficial de Saprissa en la Copa Centroamericana 2026, una competición que además otorga boletos para la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los que viajaron

Porteros

Abraham Madriz

Isaac Alfaro

Jafeth López

Defensas

Kendall Waston

Joseph Mora

Pablo Arboine

Jorkaeff Azofeifa

Samir Taylor

Gerald Taylor

Volantes

Mariano Torres

David Guzmán

Jefferson Brenes

Mathías Elizondo

Andrey Soto

Sebastián Acuña

Gerson Torres

Luis Javier Paradela

Fabricio Urbina

Delanteros

Ariel Rodríguez

Orlando Sinclair

Bancy Hernández

Newton Williams

Keyshwen Arboine