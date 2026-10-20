Saprissa tuvo un gran imprevisto antes de su duelo en El Salvador

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El Deportivo Saprissa no pudo realizar este martes el reconocimiento de cancha previo al partido de este miércoles ante Luis Ángel Firpo, debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante la tarde.

El club morado informó que la actividad fue suspendida y que el plantel realizará una activación física en el hotel donde se encuentra concentrado.

“Se suspende el reconocimiento de cancha debido a las fuertes lluvias de esta tarde. El equipo estará haciendo una activación en el hotel de concentración”, informó Saprissa.

Sin embargo, Hernán Medford y Luis Paradela aprovecharon su visita al estadio para la conferencia de prensa para observar de cerca el estado de la gramilla, en una previa marcada por las condiciones climáticas.

Los tibaseños se preparan para un nuevo compromiso internacional, en el que buscarán llegar en las mejores condiciones pese a no haber podido tener contacto con el terreno de juego en la previa.