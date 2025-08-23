Tras la salida de Paulo César Wanchope y el regreso de Vladimir Quesada a la dirección técnica, la gerencia deportiva del Saprissa trabaja en otro retorno que podría ilusionar a todo el saprissismo en caso de concretarse.



Se trata de Marcelo Tulbovitz, quien fue una pieza clave en el cuadro tibaseño durante su época más dorada, cuando el club conquistó varios títulos nacionales, una Copa de Campeones de la Concacaf y alcanzó una histórica participación en el Mundial de Clubes.



El uruguayo llegaría para reforzar la preparación física del equipo, potenciar el rendimiento de los jugadores y reducir el riesgo de lesiones en el plantel.