El gerente deportivo, Erick Lonis, aseguró luego de la derrota ante el Independiente de Panamá, 1 a 0, por la Copa Centroamericana, que en las próximas horas se tomarán decisiones debido a los malos resultados.

“Desde nuestra posición lo que tenemos que hacer es ver las razones, ver por qué algunos jugadores no están rindiendo lo que se debe, ver por qué no tenemos posición de balón, errores de bulto. Hay que analizar y tomar decisiones al respecto”, comentó Lonis a los colegas de Fanátikos.

💥 “Hay que tomar decisiones”, Erick Lonnis.



Saprissa arriba al país, este jueves a la 1:54 pm y tendrá partido nuevamente, el sábado a las 8:00 pm ante Sporting F.C.