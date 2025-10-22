Por medio de sus redes sociales, Juan Carlos Rojas se despidió de la afición del Saprissa. Anunció la venta de sus acciones y que se queda hasta final del torneo.

Describe que “le he dado muchísimas vueltas a esta decisión. Ser presidente de Saprissa es un honor inmenso, pero también un rol que demanda mucho, y hoy siento que ya me resulta difícil cumplir plenamente con las altísimas responsabilidades que demanda esta posición, junto con mis demás compromisos profesionales, familiares y personales”.

Indica que estuvo 14 años y que ese tiempo marcó su vida y la de su familia. “Asumí este reto en uno de los momentos más difíciles en la historia del club, veníamos de un penúltimo lugar en diciembre de 2010 y con severas debilidades institucionales, y me voy con la satisfacción de haber contribuido, junto a un gran equipo, a fortalecer su grandeza”.

Es claro que el Monstruo está para grandes cosas. “Saprissa tiene todavía grandes retos y sueños por cumplir, y uno de mis mayores anhelos es que se concreten las inversiones necesarias para seguir fortaleciendo al club, en lo deportivo, en su estadio y en su estructura institucional. Aunque ya no formaré parte de este proceso como presidente, tengo plena confianza en que así será, y lo celebraré como un saprissista más”.