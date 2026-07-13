Saprissa solicitó jugar viernes 24 contra Pérez Zeledón

Saprissa podría debutar antes de lo previsto en el Torneo de Apertura 2026.

Según conoció Grupo Extra, el conjunto tibaseño solicitó reprogramar su compromiso de la primera jornada ante Pérez Zeledón para el viernes 24 de julio.

La petición responde a que, pocos días después del inicio del campeonato nacional, los morados deberán viajar a Panamá para disputar su primer partido de la Copa Centroamericana frente al UMECIT.

Con este cambio, Saprissa busca llegar con mayor descanso a su estreno internacional y preparar de mejor manera el encuentro, con el objetivo de iniciar con un triunfo su participación en el certamen regional.

Por su parte, en Pérez Zeledón aún analizan la solicitud. La dirigencia generaleña valora el impacto que tendría la modificación del calendario y busca que cualquier decisión no perjudique la planificación del equipo.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra