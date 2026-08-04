Saprissa sin Paradela: ¿cómo resolverá Medford?

El Deportivo Saprissa volverá a la acción de la Copa Centroamericana este miércoles con la duda de quién será el sustituto de Luis Paradela, quien fue expulsado en la primera fecha disputada ante el UMECIT de Panamá.

El técnico Hernán Medford tomó apuntes de lo sucedido y conversó con el cubano para evitar situaciones que comprometan al equipo, más aún cuando la fase de grupos se define prácticamente en un mes.

“Los seres humanos se han equivocado, es un tema aparte y esta consiente que no puede volver a pasar. Estamos preparados para los 2 torneos, tenemos 2 o 3 jugadores por puestos, aunque obviamente hay una base y sobre ello hacemos recambios, esa es la intención para que no haya excusas de cansancio”, indicó Medford.

Bancy Hernández o Gerson Torres se perfilan para tomar el puesto, sin embargo, el “Pelícano” tomará la decisión en las próximas horas.

Tibaseños jugarán este miércoles ante el Alianza FC de Panamá.

Los morados se enfrentar a una serie de partidos durante este mes de agosto, con lo cual buscan hacer rotaciones y así tener a la mayoría de la plantilla en buenas condiciones físicas.

“Queremos sacar todos los puntos que tenemos ahorita en disputa, primero mañana, luego contra Mixco, buscamos con esos 2 partidos clasificar a la siguiente fase”, mencionó.

Saprissa jugara este miércoles ante el Alianza FC de Panamá, en su segunda participación de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026.