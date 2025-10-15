El Deportivo Saprissa tiene una visita fundamental a la Asociación Deportiva San Carlos este miércoles y deberán afrontar este compromiso sin dos figuras.

De acuerdo con el parte médico oficial, Deyver Vega y Gerson Torres continúan entre algodones y no están en convocatoria para el duelo ante los Toros del Norte.

En el caso de Vega, sufrió un lesión de cartílago en una de sus rodillas; mientras que Gerson Torres mantiene una lesión muscular de pantorrilla.

Asimismo, la escuadra morada informó que Ricardo Blanco se mantiene en proceso de readaptación para intentar su vuelta a las canchas.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra