En el estadio Ricardo Saprissa Ayma, el Deportivo Saprissa y Motagua empataron a cero para terminar con las esperanzas moradas y quedar fuera de la Copa Centroamericana.

Los morados desde la primera etapa mostraron juego confuso, sin una claridad para ir al ataque a pesar de la obligación de sacar el resultado y la salida por lesión de Mauricio Villalobos, complicó aún más las cosas, a pesar del ingreso de Marvin Loría.

Para la segunda parte el equipo creció en emociones. Motagua quiso liquidar el juego y las esperanzas morados en los primeros 10 minutos, sin embargo, Esteban Alvarado emergió como figura salvadora para tapar las dos opciones claras que tuvo el “Ciclón”.

Luego de eso, Saprissa mejoró un poco en su juego, pero entre el portero Luis Ortíz y la mala puntería de la ofensiva morada, las opciones se desperdiciaban.

Alineación Saprissa: Alvarado (P), Arboine, Waston, Mora, Herrera, Rodríguez, Escobar, Acuña, Torres, Villalobos y Myrie. DT: Vladimir Quesada.

Alineación Motagua: Ortíz (P), Cardozo, Padilla, Zapata, Serrano, Meléndez, Gómez, Santos, Oliveira, Meléndez y Mejía. DT: Javier López