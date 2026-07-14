Saprissa se refuerza con un fichaje inesperado

Saprissa continúa reforzando su plantilla de cara al Torneo de Apertura 2026 y este martes oficializó la contratación del lateral derecho Shawn Johnson, quien firmó un contrato por dos años.

El defensor, de 23 años, llega al conjunto morado después de disputar el último semestre a préstamo con Municipal Liberia, club donde logró consolidarse como uno de los laterales con mayor proyección del campeonato nacional.

Johnson se caracteriza por su velocidad, capacidad para incorporarse al ataque y versatilidad para desempeñarse por toda la banda derecha, cualidades que convencieron a la dirigencia tibaseña para apostar por su incorporación.

Sus números con Liberia

Durante su préstamo con Municipal Liberia, Shawn Johnson disputó:

28 partidos

1 gol

2.257 minutos

25 titularidades (aproximadamente)

(aproximadamente) Fue uno de los jugadores más utilizados por el equipo pampero y llegó incluso a ser convocado a la Selección Nacional gracias a su rendimiento.

Saprissa continúa reforzando su plantilla. Foto: cortesía.

Lo que hizo con Herediano

Antes de su etapa en Liberia, el lateral perteneció al Club Sport Herediano, donde acumuló:

34 partidos oficiales

2 goles

1.992 minutos

Formó parte del plantel que conquistó títulos nacionales y la Supercopa, aunque alternó entre la titularidad y la suplencia.

Con su llegada, Saprissa suma una nueva alternativa para reforzar el costado derecho de la defensa, incorporando a un futbolista joven, con experiencia en Primera División y que viene de completar el mejor semestre de su carrera profesional.