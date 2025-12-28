Tras año y medio sin títulos, Saprissa comenzó su reestructuración, donde ahora incluyeron a uno de sus extranjeros en la lista de salidas.

Se trata del argentino Nicolás Delgadillo, quien no seguirá como jugador morado, según informó el club saprissista.

“La institución agradece la disposición, el profesionalismo y el respeto demostrados por el jugador, así como por su representante, a lo largo de este proceso, y les desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”, informó Saprissa mediante un comunicado.

En su paso por la institución morada, Delgadillo disputó un total de 36 partidos, donde solamente anotó 3 goles.