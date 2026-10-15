Saprissa se consolida en la cima tras golear a Sporting FC

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Saprissa no solo ganó el duelo por el liderato: lo convirtió en una auténtica exhibición. El Monstruo aplastó 6-0 a Sporting FC, no sufrió en todo el partido y dejó un golpe de autoridad en la cima del campeonato.

Al 17’, Mariano Torres cobró un tiro de esquina que encontró la cabeza de Kendall Waston. El defensor ganó por arriba y su remate se estrelló en el palo. El rebote quedó servido al borde del área para Sebastián Acuña, quien no lo pensó dos veces y sacó un potente riflazo para vencer a Leo Moreira y poner el 1-0.

Orlando Sinclair se hizo presente en las redes.

Fue al 26’ cuando una pérdida en salida dejó al cuadro josefino completamente expuesto. Gerson Torres aprovechó el error y sirvió para Andrey Soto, quien definió para aumentar la ventaja y comenzar a encaminar una noche negra para los visitantes.

La goleada tomó forma antes del descanso. Al 37’, Jorkaeff Azofeifa se animó desde el borde del área y sacó otro riflazo imposible para Moreira. El 3-0 reflejaba el dominio de un Saprissa que encontraba espacios, recuperaba rápido y hacía daño cada vez que se acercaba al área rival.

La segunda parte mantuvo el mismo guion. Al 54’, Gerson Torres apareció nuevamente para marcar el 4-0 y convertir el partido en una fiesta para la afición saprissista.

Morados son líderes del Apertura 2026.

Y no hay quinto malo. Al 68’, Waston volvió a hacerse gigante en las alturas. Tras otro tiro de esquina, el defensor conectó de cabeza y puso el 5-0, mientras Sporting ya parecía resignado a sobrevivir el cierre del encuentro.

Pero todavía quedaba más. Al 78’, Orlando Sinclair, quien había ingresado como variante, aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y mandó el balón al fondo para completar el contundente 6-0.

Con la goleada, Saprissa llegó a 24 puntos y se afianzó en la cima, sacándole tres unidades de ventaja a Cartaginés. El Monstruo no solo ganó: dejó claro que, por ahora, el liderato tiene dueño.