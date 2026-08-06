Saprissa salva la noche al último suspiro

El Deportivo Saprissa tuvo que batallar más de la cuenta para derrotar 2-1 al Alianza de Panamá en Tibás, resultado con el que aseguró su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana y el liderato de su grupo.

El conjunto morado dominó la primera parte y encontró recompensa al minuto 19, cuando Mariano Torres abrió el marcador tras un primer tiempo en el que la “S” fue ampliamente superior.

Sin embargo, el panorama cambió en el complemento. Alianza realizó ajustes, adelantó sus líneas y encontró el empate por medio de Joel Garcés, sembrando nuevamente la incertidumbre en el cuadro tibaseño.

Cuando parecía que el partido terminaría igualado, un error en la salida del conjunto panameño fue aprovechado por Newton Williams, quien combinó con Orlando Sinclair en una rápida doble pared. El delantero definió al minuto 87 para darle el triunfo a Saprissa y desatar la celebración en la “Cueva”.

Con la victoria, los morados avanzan a la siguiente fase como líderes de su grupo y mantienen firme su candidatura al título regional.