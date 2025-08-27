El Deportivo Saprissa, salió este miércoles con la venta de las entradas al clásico nacional ante la Liga Deportiva Alajuelense, el próximo sábado a las 8:00 pm en el estadio Ricardo Saprissa Ayma.

Los morados, no hicieron ningún anuncio en sus redes sociales y tampoco en su chat de prensa, por lo que quienes ingresaron de curiosos a la página, boleteriamorada.com, se dieron cuenta de que ya estaban las entradas.

Los precios van desde los 10 mil colones en sol sur hasta los 65 mil en club morado.