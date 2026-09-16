Saprissa recupera figura para duelo ante Cartaginés

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Deportivo Saprissa ha puesto en cancha a su mejor 11 titular para el juego por Copa Centroamericana ante el Cartaginés.

Los morados están obligados a ganar en condición de visitante si quieren seguir con vida en el torneo y una de las sorpresas del técnico Hernan Medford está en la banca.

El panameño Newton Williams dejó atrás una lesión y se encuentra disponible para el cuadro saprissista en caso de ser necesario.

Kendall Waston sigue fuera de lista y todavía se encuentra en recuperación.

Así sale Saprissa en el “Fello” Meza: