Saprissa recupera figura para duelo ante Cartaginés

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El Deportivo Saprissa ha puesto en cancha a su mejor 11 titular para el juego por Copa Centroamericana ante el Cartaginés.
Los morados están obligados a ganar en condición de visitante si quieren seguir con vida en el torneo y una de las sorpresas del técnico Hernan Medford está en la banca.
El panameño Newton Williams dejó atrás una lesión y se encuentra disponible para el cuadro saprissista en caso de ser necesario.
Kendall Waston sigue fuera de lista y todavía se encuentra en recuperación.
Así sale Saprissa en el “Fello” Meza: