En momentos en los que los clubes de la primera división revisan su arsenal para salir con todo a sus últimas batallas, en la recta final del Torneo Clausura, hay buenas noticias para los seguidores del Deportivo Saprissa. El jugador panameño Fidel Escobar, quien juega de defensa y también de volante ya está integrado completamente a las prácticas del cuadro afincado en San Juan de Tibás. Su ausencia se debía a la recuperación que afrontaba, luego de una lesión en su espalda.

El conjunto morado desea verlo jugando por un doble propósito. Por un lado, está todo lo que el pana puede aportar en lo deportivo, pero por el otro está un aspecto económico.

A falta de 4 fechas para cerrar el certamen Clausura puede tomar ritmo y estar en la lista final del técnico Thomas Christiansen para que Panamá afronte el Mundial Norteamérica 2026. Recordemos que un club puede recibir entre $300 mil y $400 mil por cada jugador que asista al Mundial.

Fidel llegó a la casa morada en julio del 2022 y desde ese momento ha anotado un total de 9 goles. En asistencias acumula 12 y ha alzado cuatro copas. Llega a 158 encuentros con la casaca morada.

El estratega Thomas Christiansen lo tiene en mente, pero a la vez analiza la posibilidad de otras variantes ante la falta de ritmo de Escobar. Otro panameño que se podría meter en ese viaje a la cita balompédica del orbe es el panameño Tomás Rodríguez, con más participación en el Monstruo, pero no tanto en la escuadra canalera.

Los juegos que vienen

Repasemos los juegos en los que podría estar el canalero. Este domingo Saprissa recibe a Liberia. En el siguiente cotejo se juega el clásico ante Alajuelense en el Alejandro Morera Soto. La Jornada 17 es en casa ante Guadalupe y cierra con un Monstruo que visita el estadio Miguel “Lito” Pérez para enfrentar al Puntarenas F.C.