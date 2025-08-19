El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, salió al paso de una nota del periodista, Ferlin Fuentes, donde indicaba que los morados tenían una deuda 31 millones de dólares.

En la red social X, Rojas señaló que la deuda morada es de 18 millones de dólares (Aproximadamente 9 mil millones de colones).

“Aclaremos: la deuda financiera bancaria del club es de $18 millones, está al día, siempre se ha cumplido, está respaldada por activos sólidos mucho mayores y además cuenta con el apoyo de Horizonte Morado. Eso se explicó con lujo de detalle en la última asamblea de accionistas, como corresponde”, escribió Rojas en una publicación en X.

El jerarca morado, pidió “paz” a su afición tras lo publicado recientemente.