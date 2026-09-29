Saprissa recibe buenas noticias en medio de fecha FIFA

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Deportivo Saprissa recibió importantes noticias en su departamento médico, según confirmó el doctor de la institución, Esteban Campos, el defensor Óscar Duarte superó con éxito su proceso de rehabilitación y ya realiza entrenamientos al parejo del grupo.

Con esto, el zaguero queda habilitado para ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico una vez que regrese la competición.

El cuerpo médico morado también aprovechó la pausa del torneo para acelerar la puesta a punto de otras figuras clave. Es el caso del central Kendall Waston, quien evoluciona de manera favorable tras sufrir una lesión muscular, apoyado en trabajos de acondicionamiento físico específicos para retornar en óptimo estado.

A la lista de progresos se suma la situación del jugador Bancy Hernández, sobre quien el club mantiene una supervisión continua.

El cuerpo médico tibaseño ha estado en comunicación constante con la Federación Nicaragüense de Fútbol, reportando un avance muy satisfactorio en su proceso de recuperación.