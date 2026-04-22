Saprissa pierde su silla en la Federación

La renuncia del anterior presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, a su puesto en el equipo tibaseño hizo que quedara una plaza vacante en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Pero esa posición no es hereditaria, sino por votación.

Ayer hubo elección del cargo de director 1, en Asamblea General Extraordinaria y el nuevo jerarca morado, Roberto Artavia, perdió el pulso. El ganador fue el presidente de Fútbol playa, Stewart Gómez, en resultado 18 a 12. La gran pelea fue que los morados mencionaban que ellos tienen más historia y han aportado más al fútbol tico. En el bando contrario advertían que pelearían por fútbol playa y otras ligas pequeñas que necesitan desarrollarse. A Gómez se le cuestionó el haber sido sancionado por el comité de ética, por malos manejos de dinero.

Jerarca morado acepta decisión de la mayoría

El presidente morado, Roberto Artavia Loría, admitió la voluntad de la mayoría. Respeto la decisión de la mayoría. “Ellos prefirieron a don Stewart Gómez que a mí, en el Comité Ejecutivo. Sus razones tendrán y hay que seguir adelante. Cada uno tuvo 5 minutos para presentar algunas ideas de lo que creíamos que podíamos aportar. Yo presenté la mía, don Stewart la de él y aparentemente fue más convincente. Lo tomo con la tranquilidad que dan los años. Es un proceso y debo esperar una nueva oportunidad. En un sentido me da tranquilidad por tanto que hay tanto que hacer en el Saprissa. Alrededor de divisiones menores, del fútbol femenino y de las finanzas que no es que no quería llegar, sí lo quería, pero ya que no se dio me libera un poco de tiempo”.