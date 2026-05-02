El Deportivo Saprissa pierde a una de sus principales figuras para el partido de ida de la semifinal ante Liberia.

Luis Javier Paradela no viajó a la Ciudad Blanca con el conjunto dirigido por Hernán Medford, ya que sufrió una molestia en su pierna izquierda el domingo anterior frente a Puntarenas FC.

Además del cubano, los morados no contarán con Mariano Torres ni Fidel Escobar, quienes cumplen una sanción de tres partidos por lo ocurrido ante el comisario de UNAFUT.

Saprissa se enfrentará este domingo al Municipal Liberia a las 4:00 p.m., en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra