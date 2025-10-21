Saprissa perderá a una de sus figuras para afrontar el próximo partido del domingo por campeonato nacional.

Se trata de Marvin Loria, quien sumó su quinta tarjeta amarilla tras el Clásico Nacional y eso le impedirá jugar ante Puntarenas.

Según el sitio web oficial de Unafut, Kendall Waston contabiliza cuatro amonestaciones en el certamen y, de recibir una más, será sancionado con un compromiso.

Los morados jugarán ante los porteños este domingo 26 de octubre en casa, el 1 de noviembre visitarán a Guadalupe FC y el 4 de ese mismo mes recibirán a Herediano.