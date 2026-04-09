Saprissa pierde figura para duelo clave ante Liberia

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El Deportivo Saprissa tendrá un duelo clave por el liderato este domingo al enfrentar al Municipal Liberia, equipo que sigue luchando por la clasificación.

Será un duelo duro para ambos equipos, aunque de parte de los morados tendrán una mala noticia.

El jugador Luis Javier Paradela no podrá sumar minutos en este juego, esto por tener un 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas.

El cuadro saprissista deberá reacomodar su delantera, quien además del cubano, es comandana por el panameño Tomás Rodríguez y el nicaragüense Bancy Hernández. Las opciones que podría utilizar Hernán Medford son Gerson Torres, Rachid Chirino, Orlando Sinclair, Ariel Rodríguez y Marvin Loría.