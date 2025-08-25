El Deportivo Saprissa no contará con su capitán para el decisivo duelo de la Copa Centroamericana. Mariano Torres quedó fuera del juego ante Motagua este martes en Tibás por una lesión que todavía no lo deja al 100%.

El técnico Vladimir Quesada confirmó la ausencia del argentino y explicó que la decisión es preventiva: el objetivo es tenerlo listo para el Clásico Nacional del próximo sábado ante Alajuelense.

“Mariano no puede estar en el partido mañana. Quisiéramos que todos los jugadores estuvieran al 100%. Él es un gran profesional y aún tiene inflamación en su tobillo, por eso hemos decidido que repose y haga trabajo diferenciado para ver si se desinflama para el Clásico”, afirmó Quesada.

Torres no jugó en la goleada 4-0 ante Independiente ni viajó a Panamá en la fecha anterior. Su último partido fue contra Liberia, donde apenas disputó 45 minutos antes de salir por molestias en el tobillo.

El Saprissa vs. Motagua se jugará este martes a las 8:00 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa, donde los morados buscarán el boleto a la siguiente ronda del torneo regional.