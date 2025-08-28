La eliminación en la Copa Centroamericana no solo golpeó a Saprissa en lo deportivo, sino también en lo económico, y de forma significativa. No es un secreto que la situación financiera del club no atraviesa su mejor momento, por lo que los premios económicos que podrían haber obtenido al avanzar en el torneo habrían sido un verdadero alivio.

Las competiciones de Concacaf son prácticamente la única vía para que los clubes costarricenses generen ingresos importantes. Un ejemplo claro es Alajuelense, que ha conquistado este certamen en dos ocasiones, obteniendo réditos económicos considerables.

En Saprissa había una obligación clara de volver a trascender internacionalmente, como lo expresó su presidente al inicio de la temporada. Sin embargo, ahora tendrán que esperar un año para volver a competir fuera del país, perdiendo así montos millonarios.

La eliminación ante Motagua representa una pérdida estimada de $890.000, es decir, alrededor de ¢444 millones. Una suma elevada que bien pudo utilizarse para aliviar deudas o reforzar la planilla con el objetivo de competir con mayor fuerza en la región.

Es importante aclarar que ese monto se habría alcanzado únicamente si el equipo lograba avanzar hasta la final, coronarse campeón y clasificar a los octavos de final de la Copa de Campeones.

En ediciones anteriores, Saprissa ya había sido eliminado por Real Estelí (2023) y Antigua (2024), pero esta caída ante Motagua ha dolido más que ninguna. No solo por el golpe al orgullo deportivo a nivel centroamericano, sino también por el impacto directo en la ya comprometida economía del club.