Saprissa o Sporting será campeón hoy… ¿Dónde verlo?

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Esta noche llega a su final el Torneo de Copa, con un único encuentro, el cual se realizará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño de Liberia. El Deportivo Saprissa y Sporting F.C. se miden en 90 minutos en pos del trofeo.

El juego empezará a las 7 de la noche y la transmisión como tal a las 6 p.m. El departamento de prensa de la Unafut informó que el encuentro será transmitido por FUTV. Le consultamos el por qué solo irá por esa señal, cuando cada equipo tiene su televisora asignada y contestó que “Tigo desistió de transmitir”.

La información de este juego la podrá leer en www.diarioextra.com y este jueves en la edición impresa de Diario Extra.