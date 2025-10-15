Saprissa tiene esta noche una salida complicada a Ciudad Quesada, donde les espera un jugador que es considerado una de las figuras más reconocidas del Monstruo. Y es que en San Carlos el técnico es Walter Centeno, quien sabe de la urgencia de sumar.

Los momentos de cada oncena son diametralmente opuestos. Mientras los tibaseños se pavonean arriba los norteños se ubican en la casilla última. Suman solamente 8 unidades. Sus rivales están muy cerca de ellos. Ganar tres puntos los eleva, ya que Sporting tiene 9 unidades y Guadalupe 10. Estos quedarían abajo si Centeno saca la faena.

Los saprissistas van con la noticia agradable de que Kenay Myrie ya se recuperó y está a tono por si el estratega Vladimir Quesada lo quiere

Así lo ve “Paté”

Centeno explica que sus muchachos saben lo que están viviendo y lo vital que sería dejar en la lona al equipo de casaca color remolacha. “Aprovechamos muy bien el parón. Los muchachos están conscientes de la posición en la que estamos y que vamos a jugar contra el líder. Es un partido que nos puede llevar a muchas cosas buenas. Hemos tenido intensidad y la disposición de ellos ha sido buena. Esperamos que se dé un resultado positivo, porque es lo que estamos buscando para salir de este momento.

No va a ser fácil, pero es un lindo reto que nos llena de energía. Soy fiel creyente de que aquí hay buen talento y lo voy a poner. Por las circunstancias no le he podido hacer”.

El juego está pactado para las 7:30 de la noche. A las 4:30 p.m. Sporting recibe a Pérez Zeledón y Cartaginés cierra a las 8 p.m. ante Guadalupe. Herediano y Alajuelense juegan a las 8 p.m. del jueves.