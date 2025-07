En los últimos días, el nombre de Javon East ha sonado con fuerza como un posible refuerzo en ataque del conjunto tibaseño para el Torneo de Apertura 2025.

El delantero jamaiquino abandonó al Saprissa en diciembre pasado, luego de no llegar a un acuerdo de renovación con la Gerencia Deportiva. Sin embargo, ante la situación actual que vive la nación de Israel, país donde milita actualmente East, Gustavo Chinchilla, Gerente General del club, le ha abierto las puertas a un eventual regreso.

“No puedo referirme a un jugador que, si no me equivoco, tiene uno o dos años de contrato con el Hapoel Be’er Sheva. En el pasado, Javon siempre estuvo en los planes deportivos, pero no pudimos llegar a un acuerdo económico. Sin embargo, históricamente ha sido un goleador que aportó una gran cantidad de goles al Saprissa. Participó en el tetracampeonato y será bienvenido cuando ya no tenga contrato con su club”, explicó Chinchilla.