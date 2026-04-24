Saprissa inscribe nueva junta directiva en Registro Nacional

Saprissa inscribió ante el Registro Nacional a los miembros de la nueva junta directiva, nombrados en la Asamblea de Accionistas realizada a mediados de enero del presente año.

De acuerdo con documentos que solo fútbol nacional tiene en su poder, desde este jueves 23 de abril de 2026, Roberto Artavia y otros tres nuevos integrantes ya figuran en la directiva del club morado.

Según la certificación literal del Registro Nacional, los seis integrantes de la junta directiva son los mismos que trascendieron en enero pasado en los principales medios del país, la cual está conformada de la siguiente manera:

Presidente: Roberto Artavia Loria

Secretario: René Picado Riba

Tesorero: Roberto León Gómez

Director 1: Francis Durman Esquivel

Director 2: Román Fallas Cordero

Fiscal suplente: Jairo Dávila Masis

De la directiva que aparecía inscrita desde el 18 de marzo del presente año, fueron removidos de sus cargos el presidente, Juan Carlos Rojas, el fiscal suplente, Edwin Acuña Rosales; así como los puestos de director 1 y 2, ocupados por Daniel Campos Lara y Omar Hernández Ulate, respectivamente.

En el caso de Omar Hernández, continúa ligado a la institución tibaseña, ya que esta semana fue presentado como nuevo gerente general, en sustitución de Federico Serrano, quien dejó el equipo para asumir nuevos retos personales y profesionales.

El Deportivo Saprissa inicia formalmente una nueva etapa en el ámbito administrativo, la cual tendrá como principales retos regresar a la “S” a los primeros planos, tanto a nivel nacional como en las competencias de la CONCACAF.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra