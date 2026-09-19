Saprissa impone su ley y aumenta la crisis del Herediano

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El Deportivo Saprissa derrotó 2-0 al Club Sport Herediano y toma de manera provisional el liderato del Torneo de Apertura 2026.

Los locales impusieron sus condiciones desde los primeros minutos y prueba de ello fue que al 3′ llegó la primera ocasión de gol por medio de Mariano Torres, quien sacó un remate de pierna derecha y la pelota se estrelló en el poste.

Saprissa encontró el gol al 6′ tras una buena salida desde su propio medio campo. El balón cruzó el área para que Orlando Sinclair llegara sin marca para vencer la portería de Dany Carvajal.

A los florenses les costó recuperarse de ese golpe en el inicio. Fallaron pases y cuando llegaron a territorio morado, fue buscando centros hacia Fernando Lesme que no tuvieron mayor efecto.

Los tibaseños plantaron un bloque defensivo con el cual no sufrieron mayores apuros.

Por su parte, los dirigidos por Paulo Wanchope trataron de sumar jugadores en ofensiva con la incorporación de Luis Ronaldo Araya y en pocos minutos se vio su efecto.

Al 59′ tomó un balón por la banda izquierda, llegó a línea de fondo y asistió a Abner Hudson, pero su remate pasó cerca del arco de Abraham Madriz.

Sobre el final el partido, el VAR indicó una pena máxima a favor de Saprissa, el cual ejecutó de buena forma Mariano Torres para sellar el definitivo 2-0.

El “Team” cayó una vez más, siendo esta su sexta derrota en el Apertura 2026, mientras que el “Monstruo” recupera momentáneamente el liderato del certamen.

Fotos: Esteban Bogantes