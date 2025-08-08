Marcos Escoe es nuevo delantero del Deportivo Saprissa, así lo confirmó el equipo morado este viernes.

Firmó por dos años y es el elegido para que busque los goles tras la lesión del panameño Newton Williams.

Marcos es hermano menor de Mynor Escoe, quien en su momento también fue figura de Saprissa.

A sus 21 años, recién jugó con Pitbulls en la Liga de Fútbol Aficionado. También pasó por las filas del Herediano, estuvo en el fútbol universitario en Estados Unidos y en procesos de selecciones menores.