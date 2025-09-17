Warren Madrigal estaría muy cerca de volver a sumar minutos. Se espera que a partir de la próxima semana pueda ser tomado en cuenta por Vladimir Quesada en las convocatorias del Saprissa, según conoce Diario Extra.

La recuperación del joven delantero ha sido positiva desde que el equipo morado confirmó que se harían cargo de la lesión que sufrió en la Copa Oro.

📝 Warren Madrigal avanza en su recuperación pic.twitter.com/1pKkWoil9W — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) September 4, 2025

Madrigal tuvo una fractura en el peroné izquierdo en el partido ante Surinam el pasado 15 de junio. El golpe fue en el minuto 90 donde cayó aparatosamente y debió ser trasladado al hospital, donde confirmaron la lesión.

El joven delantero tico jugó 18 partidos, anotó un total de ocho goles y puso tres asistencias con el Valencia Mestalla.

