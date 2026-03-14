Saprissa espera a su ‘Comandante’

Saprissa cierra hoy su preparación para el partido de mañana ante el Cartaginés en el estadio José Rafael ‘Fello’ Meza Ivancovich.

El equipo morado tuvo una semana larga de trabajo que le permitió dosificar cargas, reforzar aspectos tácticos, bajo la dirección de Hernán Medford y concentrarse en un objetivo claro: sumar tres puntos en la Vieja Metrópoli.

Una victoria en Cartago le permitiría al conjunto tibaseño mantenerse en el segundo lugar de la tabla del campeonato nacional e incluso podría asumir el liderato si el Herediano tropieza en su compromiso de la jornada.

La práctica de este sábado también será clave para definir la situación de Fidel Escobar. El defensor panameño se encuentra en la fase final de recuperación de una lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas en lo que va del año.

Aunque ya ha entrenado con el resto del grupo, el cuerpo técnico lo evaluará nuevamente para determinar si está en condiciones de ser convocado.

Si el resultado de la valoración es positivo, Fidel Escobar integraría la lista de jugadores que viajarán a Cartago para el compromiso ante los brumosos.

Su presencia sería importante para el equipo, especialmente ante las bajas por lesión de Sebastián Acuña y David Guzmán.