Mauricio Villalobos se está convirtiendo en una pieza clave dentro del esquema táctico de Paulo César Wanchope. Desde su llegada al Saprissa, el volante ha demostrado que la camiseta morada no le pesa, y lo ha respaldado con actuaciones destacadas en la cancha.

Aunque fue hasta la jornada 4 cuando Villalobos logró anotar su primer gol con la camiseta del “Monstruo”, su aporte desde la fecha 1 ha sido significativo, destacándose entre los nuevos fichajes que llegaron en el presente mercado de pases.

“La adaptación ha sido positiva, pero todavía tengo mucho por mejorar. Creo que esa adaptación se hace mucho más fácil cuando los compañeros y el cuerpo técnico te muestran ese respaldo. Eso a uno le da la libertad y la oportunidad de sentirse más natural a la hora de jugar”, comentó Villalobos.

Según datos de Transfermarkt, el mediocampista ha participado directamente en el 20% de los goles que ha anotado Saprissa en el Campeonato Nacional. Además, es uno de los futbolistas con más participación y minutos disputados en este inicio de temporada.

“Todos tenemos la responsabilidad de hacer algo diferente en los últimos tres cuartos de cancha. Y todos tenemos esa capacidad para marcar diferencia. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar listos y poder hacerlo bien”, explicó.

Ante la ausencia de Mariano Torres, se espera que Villalobos asuma un rol protagónico en el mediocampo morado para el partido frente al Independiente de Panamá, un compromiso en el que el cuadro tibaseño está obligado a conseguir la victoria.

Lo dijo

“Yo creo que es un momento importante. Significa bastante para mí. Fue una alegría porque anotar un gol siempre es bonito”, expresó Villalobos tras su primera anotación en Saprissa.

Independiente – Saprissa

• Estadio: Rommel Fernández

• Hora: 6:00 p.m.

• Dónde verlo: ESPN y Disney Plus

• Motivo: Jornada 3 – Copa Centroamericana

Duro castigo a Jeaustin Campos

El técnico tico Jeaustin Campos fue castigado con 10 partidos fuera del banquillo porque la Concacaf consideró que había hecho gestos discriminatorios. Los actos se dieron después del juego entre Real España de Honduras y Municipal de Guatemala. Se consideró que eran gestos incluso racistas, por llevarse la mano a la boca. En su defensa el técnico dice que hablaba con un conocido en la grada y le decía que el partido había sido un bostezo.